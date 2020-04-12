إفشال محاولة تسلل في سوريا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - أنقرة
أعلنت السلطات التركية تنفيذ عملية أمنية ضد خمسة «إرهابيين» حاولوا التسلل من سوريا إلى ولاية ماردين جنوب شرق البلاد «لتنفيذ هجمات إرهابية داخل أراضي البلاد».
ونقلت وكالة «الأناضول» عن بيان للولاية أن «قوات الدرك، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات والجيش، تمكنت من تعقب خمسة عناصر إرهابية أثناء محاولتهم التسلل إلى قضاء كيزيل تبه بالولاية، وأفشلوا المحاولة».
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