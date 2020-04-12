شكرا لقرائتكم خبر

إيداع 17 مليونا بحسابات 6215 متدربا في برنامج تمهير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

أودع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) 16.6 مليون ريال مكافأة لـ6215 متدربا ومتدربة في برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)، وذلك عن مارس الماضي.

وأبان «هدف» أن آلية البرنامج حددت مكافأة مالية قدرها 3 آلاف ريال شهريا، تودع في حساب المتدربين والمتدربات الملتحقين في البرنامج، يقدمها الصندوق خلال فترة التدريب، وكذلك التأمين ضد مخاطر العمل، كما يحصلون بعد إتمام البرنامج التدريبي على شهادة خبرة مقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف».

Advertisements

ويشترط برنامج «تمهير» أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية إلى عدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الأشهر الستة السابقة، وأن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، ولم يسبق له الاستفادة من البرنامج، إذ يمكن للسعوديين والسعوديات الراغبين في الالتحاق بالبرنامج زيارة الصفحة الالكترونية للبرنامج.

ويأتي برنامج «تمهير» إنفاذا للأمر السامي الكريم رقم 40262 وتاريخ 18/8/1437هـ، وتتراوح مدة التدريب في البرنامج من 3 إلى 6 أشهر، وذلك لتدريبهم لدى المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمنشآت المتميزة لكي يتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم للعمل.

وجدد «هدف» دعوته للخريجين والخريجات للاستفادة من الفرص التدريبية لبرنامج «تمهير»، واكتساب الخبرات والمهارات اللازمة المطلوبة لسوق العمل من خلال التدريب العملي في مواقع العمل الفعلية وفقا لتخصصاتهم.