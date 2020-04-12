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بدء صرف مبالغ دعم التوظيف للمنشآت مباشرة خلال أسابيع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

أكد مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) تركي الجعويني أن مبادرة «دعم التوظيف» تدعم أجور السعوديين والسعوديات في جميع المنشآت والوظائف، دون استثناء لمن تم توظيفهم من تاريخ 1 يوليو 2019، (بأثر رجعي) بالإضافة إلى أي توظيف قادم، ولمدة سنتين وفق ضوابط المبادرة.

وقال الجعويني خلال لقاء عقد عبر الشبكة الافتراضية مع رجال وسيدات الأعمال ومنتسبي غرفة جدة، حول «مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية لدعم القطاع الخاص في مواجهة الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا»، إن الصندوق سيبدأ صرف الدعم المالي للمنشآت المسجلة في المبادرة، خلال الأسابيع المقبلة، لافتا إلى أن الدعم سيوجه للمنشآت مباشرة، لمساعدتها على استقطاب الكفاءات السعودية وزيادة استقرارها.

وأضاف أن تسجيل المنشآت في المبادرة لا يستوجب زيارة الفروع، ويتم خلال خطوات الكترونية ميسرة عبر الدخول إلى صفحة المبادرة في البوابة الوطنية للعمل (طاقات).

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وذكر أن المبادرة مستمرة لسنوات قادمة، وتستهدف دعم 80 ألف مواطن ومواطنة يعملون في 15 ألف منشأة قطاع خاص، كما أنها من الأولويات التي يعمل عليها الصندوق، من أجل تمكين منشآت القطاع الخاص وضمان استقرارها وتنمية أدائها، في ظل الوضع الاقتصادي الاستثنائي الراهن، وتأثير تداعيات فيروس كورونا.

وأوضح أن دعم المبادرة يبدأ من نسبة 30% حتى 50% من الأجر الشهري للموظف لمدة سنتين، ويشمل من تم توظيفهم بعد بداية يوليو 2019 (بأثر رجعي)، وكذلك التوظيف الجديد والمستقبلي، على أن يتراوح الأجر بين 4000 و15 ألف ريال، مضيفا أن المنشآت ستحصل على دعم إضافي بنسبة 10% عند توظيف الإناث، والأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المدن غير الرئيسية، وفي المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لكل من الفئات المذكورة على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعم 50% من الأجر الشهري للموظف، أو 3000 ريال، أيهما أقل.

واستعرض المدير العام للصندوق، مبادرات عدة أخرى يقدمها «هدف» لتمكين القطاع الخاص والكوادر الوطنية، من بينها مبادرة «دعم السعوديين والسعوديات العاملين في خدمة توصيل الطلبات من خلال التطبيقات» بدعم شهري يصل إلى 3000 ريال، وبرامج التدريب المقدمة عن بعد عبر منصة التدريب الالكترونية «دروب»، وكذلك التدريب عن بعد لقياديي وقياديات القطاع الخاص عبر «أكاديمية هدف للقيادة».

وأجاب الجعويني خلال اللقاء الافتراضي على استفسارات وتساؤلات رجال وسيدات الأعمال ومنتسبي الغرفة، حول مبادرات الصندوق ودعمه لمنشآت القطاع الخاص، واستمرار تمكين الكوادر الوطنية.

كما شارك نائبا المدير العام لدعم التوظيف المكلف أحمد المجيش، ولدعم التدريب الدكتور جمعة بن حامد، في الإجابة على الاستفسارات الواردة حول برامج ومبادرات الصندوق لدعم التوظيف والتدريب، مؤكدين أن الصندوق سيقدم كامل الدعم للمنشآت انطلاقا من الشراكة الاستراتيجية الفعالة مع القطاع الخاص لتمكينه من التوطين.