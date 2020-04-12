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سوسيداد أول فريق إسباني يستأنف تدريباته

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ مدريد يستعد ريال سوسيداد لأن يصبح أول فريق إسباني يستأنف تدريباته بعد توقفها بسبب فيروس كورونا. ووضع سوسيداد سلسلة من التدابير الاحترازية التي قد تدخل دائرة التنفيذ بدءا من يوم غد، والذي قد يشهد أول تدريب منذ الشهر الماضي. وسيتم السماح للاعبين بالتدريب في مجموعات صغيرة بوجود الطاقم الطبي.



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