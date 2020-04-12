مليونا معاشات ضمان لشهر رجب بأثر رجعي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة
أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أكثر من 19 مليون ريال، معاشات الضمان الاجتماعي لشهر رجب بأثر رجعي للمستفيدين الذين أسقطوا الشهر الماضي قبل أن يجري إعادتهم لاحقا على إثر قرارات الوزارة التي اتخذتها للتخفيف على المستفيدين من آثار التبعات والتدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة جائحة كورونا.
كما مددت الوزارة فترة عدم إسقاط أي مستفيد ضماني للشهرين المقبلين (شعبان ورمضان)، إذ يشمل القرار جميع الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي ممن يتوجب إسقاطهم بسبب عدم تحقيق الشروط والأهلية، إما لانتهاء الخدمة المقررة أو لانتهاء فترة التمكين أو غير ذلك، باستثناء حالة وفاة المستفيد.
ويأتي هذا القرار تماشيا مع المسؤولية المجتمعية المنوطة بالوزارة تجاه الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي في المملكة، خاصة أن إعادة شمول بعض الفئات يتطلب مراجعة بعض الدوائر الحكومية لإحضار بعض المستندات المطلوبة.
يذكر أن المعاشات المودعة لرجب بأثر رجعي بلغت (19,578,541) ريالا، وأودعت الوزارة في وقت سابق ما يتجاوز ملياري ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعي لشهر شعبان للعام الحالي 1441 هـ.
- تمديد فترة عدم إسقاط أي مستفيد ضماني لشهري شعبان ورمضان
- إيداع معاشات شعبان أكثر من ملياري ريال
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