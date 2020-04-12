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الريال ينوي بدء تدريباته

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الريال ينوي بدء تدريباته
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- بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ مدريد

يدرس جديا استئناف تدريبات الفريق الأول التي توقفت منذ الشهر الماضي بفعل أزمة .

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وكان ريال مدريد هو أول فريق يفرض الحجر الصحي على لاعبيه ومسؤوليه في 12 مارس الماضي، وذلك بعد إصابة لاعب فريق كرة السلة تري تومبكينز بكورونا.

ووفقا لصحيفة «ماركا» أمس، فإن الجهاز الطبي للنادي الملكي بقيادة نيكو ميهيتش يعمل على وضع استراتيجية احترازية خاصة للفريق تحسبا للعودة إلى التدريبات.

جاءت تلك الخطوة بعد ساعات من إعلان ريال سوسيداد إمكانية استئناف تدريبات الفريق غدا.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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