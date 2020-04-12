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الريال ينوي بدء تدريباته

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ مدريد

يدرس ريال مدريد جديا استئناف تدريبات الفريق الأول التي توقفت منذ الشهر الماضي بفعل أزمة فيروس كورونا المستجد.

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وكان ريال مدريد هو أول فريق يفرض الحجر الصحي على لاعبيه ومسؤوليه في 12 مارس الماضي، وذلك بعد إصابة لاعب فريق كرة السلة تري تومبكينز بكورونا.

ووفقا لصحيفة «ماركا» أمس، فإن الجهاز الطبي للنادي الملكي بقيادة نيكو ميهيتش يعمل على وضع استراتيجية احترازية خاصة للفريق تحسبا للعودة إلى التدريبات.

جاءت تلك الخطوة بعد ساعات من إعلان ريال سوسيداد إمكانية استئناف تدريبات الفريق غدا.