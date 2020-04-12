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12 ألف متدرب في برنامج مسك طريق المستقبل

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12 ألف متدرب في برنامج مسك طريق المستقبل
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- بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

تجاوزت أعداد المسجلين في البرنامج التدريبي الالكتروني «مسك طريق المستقبل» 12 ألف شاب وشابة من المنشآت التدريبية المستهدفة، ويجري حاليا تنفيذ البرنامج التدريبي بما يتوافق مع الإجراءات الاحترازية المطبقة بالمملكة للوقاية من فيروس ، وبما يستثمر أوقات المتدربين والمتدربات لتنمية قدراتهم وتأهيلهم بأعلى المستويات.

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وانطلقت المرحلة الأولى من البرنامج أخيرا، والذي يأتي بالتعاون بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومركز مبادرات مؤسسة مسك الخيرية، لتدريب الخريجين، والمتدربين والمتدربات المتوقع تخرجهم من المنشآت التدريبية التابعة للمؤسسة.

ويهدف البرنامج إلى دعم الملتحقين به في تنمية مسارهم المهني وتزويدهم بالمهارات اللازمة؛ للحصول على الفرص الوظيفية عبر برنامج تدريبي عن بعد عبر شبكة الإنترنت.

ويسعى البرنامج إلى تنمية مهارات تطوير السير الذاتية، وإنجاز المقابلات الوظيفية والقيام بالتواصل الشبكي الفعال من أجل انتقال سلس من المنشأة التدريبية إلى سوق العمل.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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