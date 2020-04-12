، الحكومة اليمنية ترفع الحظر عن الشحن التجاري والإغاثي بمنفذ الوديعة البري ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الصيعري": استمرار الحظر على حركة المواطنين حتى إشعار آخر

أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم الأحد، توجهها إلى رفع الحظر عن منفذ الوديعة البري أمام حركة الناقلات من وإلى المنفذ واستمرار الحظر على حركة المواطنين حتى إشعار آخر.

وفي التفاصيل، أصدر نائب رئيس الوزراء اليمني رئيس اللجنة العليا للطوارئ القائم بأعمال وزير النقل سالم الخنبشي توجيهاً بذلك إلى مدير ميناء الوديعة البري مطلق الصيعري، حسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وقال "الصيعري": " إن نائب رئيس الوزراء القائم بأعمال وزير النقل وجه إدارة الميناء برفع الحظر عن المنفذ، وأن قرار رفع الحظر يأتي بعد التفاهم مع رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك برفع الحظر عن حركة ناقلات الشحن التجاري والإغاثة الإنسانية".

منفذ الوديعة البري الحكومة اليمنية