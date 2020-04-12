، ​"أمانة جدة" تدعو المؤسسات للإفصاح عن سكن العمالة إلكترونياً ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد رصد 531 مجمعاً سكنياً والاشتباه بـ(5) حالات كورونا

دعت أمانة محافظة جدة، أصحاب المؤسسات إلى سرعة الإبلاغ عن أماكن سكن عمالتها ليتسنى للجان زيارتها والتأكد من سلامتها، أو سيتم نقل العمالة إلى أماكن أخرى بعيداً عن التجمعات.

وكانت لجان، بينها الأمانة، مكونة من تسع جهات حكومية تقودها محافظة جدة، بدأت في الكشف على سكن العمالة بجدة، حيث رصدت 231 مجمعاً سكنياً داخل المدن الصناعية، و282 خارج المدن الصناعية، ووقفت على 172 منها. فيما كشفت على 43968 عاملاً بمجعات سكنية داخل وخارج المدن الصناعية، وتم الاشتباه في خمس حالات بفيروس كورونا في مساكن خارج المدن الصناعية.

وأوضح وكيل أمين محافظة جدة للتعمير، المهندس فارس رجب، أنه تم الاستفادة من 23 مدرسة حكومية بجدة لنقل العمالة اإليها، وذلك منعاً لتفشي فيروس كورونا، منوهاً بدعم فرع وزارة الموارد البشرية في ذلك الجانب.

وأضاف أن وكالة التعمير بأمانة محافظة جدة قامت بإعداد الرابط الإلكترونيhttps://smartmap.jeddah.gov.sa/efsah لتسجيل تلك البيانات جغرافياً لتكون هناك قاعدة جغرافية لسكن العمالة.



ويتيح الرابط إفصاح الشركات والمؤسسات عن مواقع سكن العمالة الخاصة بهم وعددهم، مما قد يساعد في عمل اللجنة لزيارتها وفحصها، والتأكد من تطبيق الإجراءات الصحية لهم، وخلوهم من حمل فيروس كورونا.

Advertisements