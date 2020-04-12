، لمواجهة تداعيات "كورونا " .."مدني  صامطة " ينفذ حملة “سلامتك بمنزلك غايتنا” ،

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محمد بن مسعود - الدمام - تزامنًا مع ما يعيشه العالم هذه الأيام من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩) تفاعلت إدارة الدفاع المدني بمحافظة صامطة مع الحملة التي أطلقتها مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان امتدادًا لحملة المديرية العامة للدفاع المدني .
دشن الحملة مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمر تحت شعار (سلامتك بمنزلك غايتنا) والتي انطلقت لتوعية المواطنين والمقيمين بالأخطار المحيطة بهم داخل المنزل نظرًا لوجود جميع أفراد الأسرة بالمنزل لفترات طويلة تنفيذًا للأوامر السامية من قِبل خادم الحرمين الشريفين حفظه الله والتي تنص على منع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا.
وجاءت الحملة التوعوية بإشراف مدير مركز السلامة الميداني النقيب مهندس عبد المجيد بن محمد قحل ومتابعة مباشرة من مدير إدارة الدفاع المدني بصامطة النقيب عبدالله جابر حكمي حيث توعية الأهالي بإرسال رسائل للمنشورات والمطويات والفيديوهات التي أعدتها المديرية لهذه الحملة والتي تتضمن أهمية توفير وسائل السلامة مثل كاشف الدخان وطفاية الحريق وحقيبة الإسعاف المنزلية.
يأتي ذلك استشعارًا من إدارة الدفاع المدني للمسؤولية الاجتماعية بتوعية المواطنين والمقيمين وذلك عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.
مدني صامطة فيروس كورونا الجديد
12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441 11:15 PMلمواجهة تداعيات "كورونا " .."مدني صامطة " ينفذ حملة “سلامتك بمنزلك غايتنا”
تزامنًا مع ما يعيشه العالم هذه الأيام من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩) تفاعلت إدارة الدفاع المدني بمحافظة صامطة مع الحملة التي أطلقتها مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان امتدادًا لحملة المديرية العامة للدفاع المدني .
دشن الحملة مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمر تحت شعار (سلامتك بمنزلك غايتنا) والتي انطلقت لتوعية المواطنين والمقيمين بالأخطار المحيطة بهم داخل المنزل نظرًا لوجود جميع أفراد الأسرة بالمنزل لفترات طويلة تنفيذًا للأوامر السامية من قِبل خادم الحرمين الشريفين حفظه الله والتي تنص على منع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا.
وجاءت الحملة التوعوية بإشراف مدير مركز السلامة الميداني النقيب مهندس عبد المجيد بن محمد قحل ومتابعة مباشرة من مدير إدارة الدفاع المدني بصامطة النقيب عبدالله جابر حكمي حيث توعية الأهالي بإرسال رسائل للمنشورات والمطويات والفيديوهات التي أعدتها المديرية لهذه الحملة والتي تتضمن أهمية توفير وسائل السلامة مثل كاشف الدخان وطفاية الحريق وحقيبة الإسعاف المنزلية.
يأتي ذلك استشعارًا من إدارة الدفاع المدني للمسؤولية الاجتماعية بتوعية المواطنين والمقيمين وذلك عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.
، لمواجهة تداعيات "كورونا " .."مدني صامطة " ينفذ حملة “سلامتك بمنزلك غايتنا” ،
المصدر : الخليج 365
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