، وزير "الإسلامية" يوافق على بدء استقبال البحوث العلمية الخاصة بكورونا للأفراد والجهات ،

محمد بن مسعود - الدمام - عقب عدة اجتماعات افتراضية عقدتها اللجنة المختصة لوضع الضوابط والمعايير البحثية

وافق وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على بدء استقبال البحوث العلمية الشرعية المتعلقة بجائحة فيروس كورونا من المختصين (أفرادًا وجهات).

وفي التفاصيل، جاء ذلك عقب اكتمال كل الضوابط والمعايير للبحوث التي أقرتها اللجنة المختصة وذلك عبر الرابط ( https://bit.ly/3a97CZj ) خلال المدة من 21-30 / 8 / 1441هـ.

وعقدت اللجنة المختصة عدة اجتماعات (افتراضية)، شكلها الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ برئاسته، والنائب الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد نائبًا للرئيس وعضوية عددٍ من وكلاء الوزارة والمتخصصين، وذلك استشعارًا لأهمية بذل كل الجهود الشرعية لمواجهة هذه الجائحة فيروس كورونا، مواكبة لجهود الدولة في منع انتشار وباء كورونا وتماشيًا مع رسالة وأهداف الوزارة العامة.وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبداللطيف آل الشيخ فيروس كورونا الجديد