، "ترامب": أشكر الملك سلمان وبوتين على التوصُّل إلى "اتفاق أوبك" ،

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شكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر حسابه في "تويتر" خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بعد التوصُّل إلى اتفاق مع "أوبك بلس" بشأن تخفيض إنتاج النفط، قائلاً: "أود أن أشكر وأهنئ الرئيس الروسي بوتين والعاهل السعودي الملك سلمان. لقد تحدثت إليهما للتو من المكتب الأبيض. اتفاق عظيم للجميع".
يُذكر أن الكرملين أعلن في بيان، أصدره مساء اليوم الأحد، أن الملك سلمان وترامب وبوتين "أيدوا الاتفاقات التي تم التوصل إليها ضمن مجموعة (أوبك+) للحد من إنتاج النفط على مراحل، وبشكل طوعي؛ بهدف إرساء الاستقرار في الأسواق العالمية، وضمان صمود الاقتصاد العالمي".
وأضاف الكرملين بأن "بوتين" والملك سلمان و"ترامب" اتفقوا خلال المكالمة على الاستمرار في الاتصالات بينهم.
وتوصلت دول مجموعة "أوبك+" إلى اتفاق، وُصف بـ"التاريخي".
ترامب خادم الحرمين الشريفين بوتين أوبك+ أسعار النفط
12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441 11:06 PM
قال إنه اتفاق عظيم للجميع"ترامب": أشكر الملك سلمان وبوتين على التوصُّل إلى "اتفاق أوبك"
شكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر حسابه في "تويتر" خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بعد التوصُّل إلى اتفاق مع "أوبك بلس" بشأن تخفيض إنتاج النفط، قائلاً: "أود أن أشكر وأهنئ الرئيس الروسي بوتين والعاهل السعودي الملك سلمان. لقد تحدثت إليهما للتو من المكتب الأبيض. اتفاق عظيم للجميع".
يُذكر أن الكرملين أعلن في بيان، أصدره مساء اليوم الأحد، أن الملك سلمان وترامب وبوتين "أيدوا الاتفاقات التي تم التوصل إليها ضمن مجموعة (أوبك+) للحد من إنتاج النفط على مراحل، وبشكل طوعي؛ بهدف إرساء الاستقرار في الأسواق العالمية، وضمان صمود الاقتصاد العالمي".
وأضاف الكرملين بأن "بوتين" والملك سلمان و"ترامب" اتفقوا خلال المكالمة على الاستمرار في الاتصالات بينهم.
وتوصلت دول مجموعة "أوبك+" إلى اتفاق، وُصف بـ"التاريخي".
، "ترامب": أشكر الملك سلمان وبوتين على التوصُّل إلى "اتفاق أوبك" ،
المصدر : الخليج 365
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