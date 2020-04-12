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نواب أمريكيون يطالبون بخفض إنتاج النفط أثناء حديثهم مع ريما بنت بندر

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أشار أعضاء جمهوريون من مجلس الشيوخ الأمريكي، إلى أنهم تحدثوا مع سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة، الأميرة ريما بنت بندر، في إطار مناشدتهم للمملكة على اتخاذ إجراءات ملموسة لخفض إنتاج النفط الخام.

وتعتبر المرة الثانية التي يطلبون هذا الطلب في أقل من أسبوعين، بالإضافة إلى إرسال خطابات للمسؤولين السعوديين.

يذكر أن المملكة وروسيا على وشك الانتهاء من صفقة مع منتجين آخرين في مجموعة أوبك +؛ لخفض إنتاج الخام بمقدار قياسي بلغ 10 ملايين برميل يوميًا، أو نحو 10% من الإنتاج العالمي، وذلك بعد أن انخفضت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في 18 عامًا.

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