شاهد.. استعدادات شركة الكهرباء مع بداية موسم الصيف

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضح مدير الشؤون الإعلامية في شركة الكهرباء حسن الصبحي، استعدادات شركة الكهرباء مع بداية موسم الصيف. أوضح مدير الشؤون الإعلامية في شركة الكهرباء حسن الصبحي، استعدادات شركة الكهرباء مع بداية موسم الصيف. وقال الصبحي خلال برنامج " كلنا مسؤول " : تستعد الشركة السعودية للكهرباء جاهزة للتوليد بكامل طاقتها الانتاجية، وهناك خطط لمهندسين والفنيين لخدمات الطوارئ والأعطال. وأضاف : الشركة لم تسجل أي انقطاعات عامة في الكهرباء، وكل محطات التوليد تعمل بكفاءة عالية.

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