شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. حكم بيع وشراء الدولار بالاجل بسعر أعلى والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):أوضح الشيخ علي بن صالح المري، اليوم الأحد، حكم بيع وشراء الدولار بالاجل بسعر أعلى.
وقال الشيخ خلال برنامج " يستفتونك " قال الرسول صلى الله عيله وسلم : " ذهب بالذهب, والفضة بالفضة, والتمر بالتمر, والبر بالبر, والملح بالملح, والشعير بالشعير, يداً بيد, فمن زاد أو استزاد فقد أربا".
وأضاف الشيخ : إذا كان الجنس واحد فلا يجوز أن يكون هناك فيه تفاضل حتى ولو كانت العملة واحدة.
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