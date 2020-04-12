شكرا لمتابعة خبر عن متحدث "مكافحة الفساد" يوضح عقوبة رشوة رجال الأمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):على خلفية بدء التحقيق مع قاضٍ وضابط ورجال أعمال متهمون بفساد واستغلال نفوذ، كشف المتحدث باسم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أحمد الحسين، عقوبة من تضمنهم بيان الهيئة.
وأوضح أحمد الحسين، أن عقوبة عرض رشاوى على رجال الأمن بعد مخالفتهم أمر منع التجول تشمل الحبس والغرامة بعد العرض على المحكمة المختصة وإصدار حكم قضائي.
وأفاد بأن الهيئة تطالب بتطبيق أقصى العقوبات على هؤلاء الأشخاص المخالفين، مشيدًا بدور رجال الأمن من جهود كبيرة.
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