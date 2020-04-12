شكرا لمتابعة خبر عن قصة مؤثرة لشاب من أبوعريش حول غرفة العزل إلى لوحة فنية تصدرها ولي العهد (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

حول شاب أهلاوي من محافظة أبوعريش غرفة العزل إلى لوحة فنيّة، مما أثار إعجاب وإشادة شريحة كبيرة من المواطنين.

وقال الشاب يحيي سوادي خلال حواره في برنامج " الراصد ":" استغليت فترة العزل المنزلي لتحويل غرفة نومي للوحة فنية "، لافتا:" رسمت صورة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أمير الشباب ".

وتابع سوادي:" استغليت فترة الحجر المنزلي لرسم الأمير محمد بن سلمان ومحمد عبده فنان العرب بعد التصويت علي السناب شات "، مضيفا:" والدتي دعمتني وشجعتني علي الرسم بغرفة نومي ورسمت أم كلثوم ".

واختتم كلامه، قائلا:" تعلمت الرسم من اليوتيوب وفي الحجر المنزلي استغليته لرسمتين في اليوم ".