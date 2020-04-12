شكرا لمتابعة خبر عن السفارة في بريطانيا تساعد المواطنين الراغبين بالعودة إلى المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - لندن (صدى):

أوضح نائب سفير المملكة لدى بريطانيا سعود الحمدان أن السفارة بناء على توجيهات خادم الحرمين وسمو ولي العهد وبتوجيه السفير الأمير خالد بن بندر قامت بمساعدة المواطنين الراغبين بالعودة المسجلين عبر المنصة الإلكترونية.

وقال السفير إنه تم استئجار ٦ فنادق وتقديم الوجبات الثلاث يومياً لخدمتهم، فضلاً عن تجهيز ٣ رحلات للرياض و٣ لجدة خلال هذا الأسبوع.

وأضاف أن الأسبوع القادم بإذن الله سيكون هنالك رحلات أخرى حسب السعة السريرية، بالمحاجر في المملكة ووفقاً للتعليمات التي تتلقاها السفارة.

وتابع أن المواطنين حتى الآن ولله الحمد وضعهم مستقر وأن السفارة تقوم بكامل واجباتها.