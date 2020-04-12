شكرا لمتابعة خبر عن "صحة جازان" تعفي عدد من قيادات مستشفى صامطة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى): قرّرت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة جازان، إعفاء عدد من قيادات مستشفى صامطة العام. قرّرت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة جازان، إعفاء عدد من قيادات مستشفى صامطة العام. وأعفت "صحة جازان"، مدير المستشفى، والمدير الطبي، ومدير التمريض، ورئيس قسم مكافحة العدوى في المستشفى. وتأتي هذه القرارات نتيجة القصور في التعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

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