شكرا لمتابعة خبر عن مبتعث في ماليزيا يتطوع للمساعدة في جائحة كورونا ويروي التفاصيل (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

روى متطوع من ماليزيا تفاصيل التطوع في جائحة فيروس كورونا، مؤكدًا أن الفيروس لم يمنع المبتعثين السعوديين من المساعدة.

وقال المتطوع خلال لقاءه في برنامج " الراصد ": أننا نتستقبل الحالات الطارئة ونساعدهم ونعالجهم ونكون بدورنا وهذا شئ مفروض علينا.

وتابع : الاعمال التطوعية كثيرة من السعوديين في ماليزيا، ونقدم خدمات للجميع بشجاعة ودون خوف من العدوى ورفضنا الرجوع إلى بلدنا.