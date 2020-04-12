مبتعث في ماليزيا يتطوع للمساعدة في جائحة كورونا ويروي التفاصيل (فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):روى متطوع من ماليزيا تفاصيل التطوع في جائحة فيروس كورونا، مؤكدًا أن الفيروس لم يمنع المبتعثين السعوديين من المساعدة.
وقال المتطوع خلال لقاءه في برنامج " الراصد ": أننا نتستقبل الحالات الطارئة ونساعدهم ونعالجهم ونكون بدورنا وهذا شئ مفروض علينا.
وتابع : الاعمال التطوعية كثيرة من السعوديين في ماليزيا، ونقدم خدمات للجميع بشجاعة ودون خوف من العدوى ورفضنا الرجوع إلى بلدنا.
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