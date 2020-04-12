شكرا لمتابعة خبر عن وزارة الدفاع تُصدر توجيهات للقادمين إلى المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):وجّهت وزارة الدفاع، عدد من التوصيات للقادمين إلى المملكة قبل وأثناء وبعد السفر.
وتضمنت التوصيات:
• إذا كنت في البلد احرص على البقاء في المنزل وتجنب الاختلاط بالآخرين وعدم الخروج إلا لحاجة، مثل جلب الطعام أو الدواء.
• لم يثبت حتى الآن أن فيروس كورونا الجديد يتطاير في الهواء، بل ينتقل عن طريق الرذاذ المتطاير نتيجة العطاس والكحة وتلوث الأيدي والأسطح.
• المحافظة على غسل اليدين بالماء والصابون أو استخدام المعقم الكحولي وأيضا قبل وبعد الأكل.
• احرص على عدم لمس مقابض أو أسطح الطائرة وإن تم ذلك، آغسل يديك مباشرة.
• إذا كنت تشتكي من أحد الأعراض التالية: حرارة - كحة - ضيق في التنفس وكنت تعيش مع مجموعة أشخاص، إلبس الكمامة واعزل نفسك في مكان جيد التهوية.
• ابتعد عن التجمعات.
• احرص على عدم مشاركة أدواتك الشخصية مثل مفرش الطائرة والوسادة وطاولة المقعد.
• احرص على تغطية الفم بمنديل عند العطاس أو الكحة والتخلص منه بشكل صحيح.
• احرص على المسافة الآمنة متر ونصف ولا تقترب من أي شخص تظهر عليه أعراض مرض في الجهاز التنفسي مثل السعال والعطاس
• احرص على شرب السوائل.
• احرص على عدم التعامل والدفع بالنقود واستخدم البطاقة.
• عند وجود أطفال يجب على الوالدين حماية أطفالهم بإتباع نفس التعليمات الموجهة للجميع.
• احرص على عدم لمس أمتعة الآخرين.
• احرص على عدم المصافحة والسلام وعدم التواصل مع أي شخص.
• لا يجب عليك لبس الكمامة إلا إذا كنت تشتكي من أعراض أو تعتني بشخص مصاب، وإن اخترت لبسها اتبع الطرق الصحيحة.
• عند الوصول إذا ظهرت عليك بعض العرض مثل الحرارة - سعال - ضيق في التنفس، بلغ المسوولين.
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