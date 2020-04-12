شكرا لمتابعة خبر عن وزارة الدفاع تُصدر توجيهات للقادمين إلى المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجّهت وزارة الدفاع، عدد من التوصيات للقادمين إلى المملكة قبل وأثناء وبعد السفر.

وتضمنت التوصيات:

• إذا كنت في البلد احرص على البقاء في المنزل وتجنب الاختلاط بالآخرين وعدم الخروج إلا لحاجة، مثل جلب الطعام أو الدواء.

• لم يثبت حتى الآن أن فيروس كورونا الجديد يتطاير في الهواء، بل ينتقل عن طريق الرذاذ المتطاير نتيجة العطاس والكحة وتلوث الأيدي والأسطح.

• المحافظة على غسل اليدين بالماء والصابون أو استخدام المعقم الكحولي وأيضا قبل وبعد الأكل.

• احرص على عدم لمس مقابض أو أسطح الطائرة وإن تم ذلك، آغسل يديك مباشرة.

• إذا كنت تشتكي من أحد الأعراض التالية: حرارة - كحة - ضيق في التنفس وكنت تعيش مع مجموعة أشخاص، إلبس الكمامة واعزل نفسك في مكان جيد التهوية.

• ابتعد عن التجمعات.

• احرص على عدم مشاركة أدواتك الشخصية مثل مفرش الطائرة والوسادة وطاولة المقعد.

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• احرص على تغطية الفم بمنديل عند العطاس أو الكحة والتخلص منه بشكل صحيح.

• احرص على المسافة الآمنة متر ونصف ولا تقترب من أي شخص تظهر عليه أعراض مرض في الجهاز التنفسي مثل السعال والعطاس

• احرص على شرب السوائل.

• احرص على عدم التعامل والدفع بالنقود واستخدم البطاقة.

• عند وجود أطفال يجب على الوالدين حماية أطفالهم بإتباع نفس التعليمات الموجهة للجميع.

• احرص على عدم لمس أمتعة الآخرين.

• احرص على عدم المصافحة والسلام وعدم التواصل مع أي شخص.

• لا يجب عليك لبس الكمامة إلا إذا كنت تشتكي من أعراض أو تعتني بشخص مصاب، وإن اخترت لبسها اتبع الطرق الصحيحة.

• عند الوصول إذا ظهرت عليك بعض العرض مثل الحرارة - سعال - ضيق في التنفس، بلغ المسوولين.