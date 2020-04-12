شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد تنبه: هطول أمطار غزيرة مصحوبة بأتربة مثارة على عدة مناطق في نجران والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بأتربة مثارة مما يؤدي إلي تدني في مستوي الرؤية الأفقية على نجران.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى نشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد مما يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية، لافتا إلى المناطق التي ستتأثر بحالة الطقس ومنها نجران، بدر الجنوب، ثار، حبونا، خباش، پدمة.

وأوضحت هيئة الأرصاد أن الإنذار بدأ في الساعة 11 مساءً وستنتهي في الساعة 23 مساءً.