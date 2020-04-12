شكرا لمتابعة خبر عن تحوُّل في قضية نسيم حبتور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

شهدت ليلة البارحة تحوُّلًا في قضية المختطف نسيم حبتور، وذلك بعد أسابيع من عودة الأمل لأسرة نسيم بإيجاد ابنهم المختطف منذ 20 عامًا.

وأكد حساب الصقور على "تويتر" المتابع لقضية خاطفة الدمام وقضية نسيم حبتور، أن لغز القضية اقترب من الحل.

من جانبه، أكد الدكتور سعد بن شايع، محامي أسرة المختطف نسيم حبتور، أنه تم الانتهاء من مرحلة التوثق من دقة المعلومات المأخوذة من المبلغين، وتم نقل الأمر للجهة الرسمية.