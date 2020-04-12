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الحرس الوطني يطلق خدمة الصيدلية الافتراضية لتوصيل الأدوية عن طريق الناقل الرسمي

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أطلقت الشؤون الصحية التابعة لوزارة الحرس الوطني، خدمة «الصيدلية الافتراضية»؛ وذلك بالتواصل مع المرضى عن بُعد وتوصيل الأدوية لهم عن طريق الناقل الرسمي.

وقال محمد زيد الكثيري مساعد مدير الصيدليات الخارجية بوزارة الحرس الوطني،إن الصيدلية الافتراضية هي خدمة المريض باعتماد وصفة أو توصيف دواء عن بُعد؛ فلا يلزم حضور المريض لاستلام الدواء ولا يحضر إلى العيادات الخارجية شخصيًّا فمسؤولو العيادة سيتصلون به والطبيب سيخاطبه أيضًا ويتعامل معه عن بُعد أيضًا.

وأضاف أن كل تلك الأمور تأتي ضمن الجهود المكثفة المبذولة للحد من انتشار وباء «كوفيد-19»، مؤكدًا تقديم السلامة على كل شيء.

وتابع أن «كل ما نحتاجه من المريض هو الرقم الطبي وبيانات الإقامة (العنوان السكني بالتفصيل)، ورقم الهاتف الجوال، وبعد ذلك نجهز الوصفة ثم نوصلها إلى المريض عن طريق الناقل الرسمي».

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