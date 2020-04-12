"الجمارك" تطرح منافسة "إدارة وتشغيل وصيانة المدن السكنية"

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت الهيئة العامة للجمارك، عن طرحها لمنافسة "إدارة وتشغيل وصيانة المدن السكنية" . أعلنت الهيئة العامة للجمارك، عن طرحها لمنافسة "إدارة وتشغيل وصيانة المدن السكنية" . ودعت الهيئة، جميع الشركات المختصة في إدارة المجمعات السكنية للتقدّم بطلب التأهيل عبر منصة اعتماد، وذلك لدعوتها في المنافسة خلال الفترة المحددة. ويمكن الإطلاع على المزيد من التفاصيل عبر الرابط التالي اضغط هنــــا .

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