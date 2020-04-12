إجراءات إصدار تصريح تنقل خلال منع التجول للعاملين في الأنشطة البلدية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية، إجراءات إصدار تصريح تنقل خلال الحظر للعاملين في الأنشطة البلدية المستثناة في مدينة الرياض. أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية، إجراءات إصدار تصريح تنقل خلال الحظر للعاملين في الأنشطة البلدية المستثناة في مدينة الرياض. وتضمنت الإجراءات التالي: اختيار صاحب المنشأة خدمة إصدار تصريح تنقل خلال فترة الحظر للأنشطة المستثناة، ثم يقوم صاحب المنشأة بالدخول % على منصة بلدي، ويتم تسجيل العمالة المراد اصدار تصاريح تنقل لهم ". وفي حال تنقل المصرح لهم عن طريق الباصات يتم إصدار تصريح واحد لسائق الباص، و يتولى صاحب المنشأة الحصول على موافقة (ختم) وزارة الداخلية من خلال زيارة مقراتها أو من خلال ممثليها في البلديات، ثم يتم إشعار صاحب المنشأة بالموافقة من خلال رسالة SMS والدخول على منصة بلدي الطباعة التصاريح، ويتم إحالة الطلب الى البلدية المعنية في مدينة الرياض) للمراجعة والموافقة على الطلب.

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