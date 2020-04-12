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المدة العلاجية لشفاء المصاب بفيروس كورونا الجديد

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الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

أثيرت تساؤلات عديدة حول المدة العلاجية لشفاء المصاب بفيروس كورونا الجديد، ويأتي ذلك في ظل تفشي الفيروس القاتل في معظم دول العالم.

وأجاب حساب وزارة الصحة عبر موقع تويتر بأن الأعراض والحالة الصحية والاستجابة.

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للتدابير العلاجية تختلف بين المصابين وبالتالي تختلف مدة الشفاء بين المصابين بفيروس كورونا الجديد.

وكانت المملكة سجلت ارتفاعا في عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد، حيث بلغ 59 حالة وفاة، وذلك بعد رصد سبع وفيات جديدة.

يذكر أن وزارة الصحة سجلت 429 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وشفاء 41 حالة ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 761.

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