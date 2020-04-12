مطار الملك فهد الدولي يستقبل أول رحلة للمواطنين العائدين من كوالالمبور(فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): استقبل مطار الملك فهد الدولي بالدمام أول رحلة للمواطنين العائدين إلى المملكة من العاصمة الماليزية كوالالمبور. استقبل مطار الملك فهد الدولي بالدمام أول رحلة للمواطنين العائدين إلى المملكة من العاصمة الماليزية كوالالمبور. وكانت الطائرة على متنها 219 مواطناً ومواطنة حظو بـ عودة آمنة من باب الطائرة إلى مقر السكن. ويذكر أنه تم تهيئة وتجهيز مطارات المملكة الدولية وهي (مطار الملك خالد الدولي بالرياض - مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة- مطار الملك فهد الدولي بالدمام) لاستقبال المواطنين. كما تم تجهيز غرفة للقيادة والتحكم بالمطارات الدولية الثلاث، وتشتمل على إجراءات وقائية واحترازية تبدأ من مطار المغادرة حتى وصوله إلى الحافلة في مطار القدوم.

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