شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل : السلطات السعودية تزف بشرى سارة للمواطنين مع اقتراب شهر رمضان.. وحالة من الفرح تعمم المملكة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طبيب يمني يزف بشرى سارة بشأن فيروس كورونا : اليمن يمتلك 4نقاط قوة أمام الوباء لا تمتلكها أوروبا ولا حتى الغرب. ورد للتو: وفاة نجل الرئيس اليمني الأسبق علي عبدالله (صورة)

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