الصندوق العقاري يكشف عن تأجيل سداد الأقساط المستحقة!

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نفى صندوق التنمية العقارية صحة ما يتم تداوله حاليًا عن تأجيل سداد الأقساط المستحقة على المستفيدين.
جاء ذلك في رد حساب العناية بالمستفيدين التابع للصندوق في “تويتر”، على أحد المواطنين الذي سأل عن إعفاء المستفيدين من برنامج القرض المدعوم من سداد الأقساط.
وكان المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية قد أعلن إطلاق مبادرة بين الوزارة ووزارة الإسكان تعفي الضمانيين والأيتام وذوي الإعاقة من سداد استحقاقات وزارة الإسكان لمدة ثلاثة أشهر.
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