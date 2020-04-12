القطاعات الأمنية بمحافظة العيص.. انتشار أمني لتطبيق أمر منع التجول

تركزت القطاعات الأمنية بمحافظة العيص في الطرق الرئيسة ومداخل الأحياء والتقاطعات والميادين، تنفيذًا لأمر منع التجول من الساعة الثالثة.
وجاء ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس «كورونا المستجد»، وانطلاقًا مما تُولِيه القيادة من حرصٍ بالغٍ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.
وشهدت جميع الطرق الرئيسية وشوارع محافظة العيص خلوًّا من حركة السيارات والمواطنين والمقيمين منذ بدء ساعات المنع؛ ما يدل على ثقافة المجتمع وتعاملهم مع تطبيق التعليمات وتعاونهم ببقائهم في منازلهم والالتزام بمنع التجول، وامتثالهم لتنفيذ القرارات الحكومية في مواجهة جائحة «كورونا».
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