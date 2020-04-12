طقس الإثنين.. أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة والغبار على 12 منطقة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية ليوم غد الإثنين؛ لافتة إلى استمرار هطول الأمطار الرعدية، المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار؛ تحد من مدى الرؤية الأفقية على 12 منطقة.

وفي بيان، عبر موقعها الرسمي، قالت «هيئة الأرصاد»: يستمر هطول الأمطار الرعدية، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (نجران، جازان، عسير والباحة) تمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة وكذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

ولفتت الهيئة، إلى نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على (حائل، القصيم، الرياض والشرقية)؛ تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، أشارت «الهيئة»، إلى أن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى غربية، بسرعة بين 15-42 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر ونصف إلى مترين ونصف، أما البحر فسيكون من متوسط الموج إلى مائج.

Advertisements

وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية، شمالية غربية إلى شمالية شرقية، بسرعة بين 12-38 كم/ ساعة وارتفاع الموج بين متر إلى مترين.

اقرأ أيضًا :

طقس الخميس.. سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 6 مناطق