التحالف: 241 خرقًا حوثيًّا لوقف إطلاق النار خلال الـ24 ساعة الماضية فقط

أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن إجمالي الخروقت من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، لوقف إطلاق النار خلال ٤٨ ساعة الماضية بلغت (٢٤١) خرقًا.

وأشار التحالف إلى أن الخروقات شملت الأعمال العدائية العسكرية، واستخدام كافة أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة والصواريخ الباليستية.

وأوضح تحالف دعم الشرعية، أنه لا يزال ملتزمًا مع الجيش الوطني، بوقف إطلاق النار الشامل، مؤكدًا تطبيق أقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك مع حق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس بالجبهات.