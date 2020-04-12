ضبط 34 مخالفة بمعامل المخابز ومحلات بيع التبغ في الرياض

أسفرت حملات رقابية مشتركة بمنطقة الرياض، عن ضبط 34 مخالفة لنظام العمل والإقامة، وعدم الالتزام باشتراطات الصحة والسلامة المهنية.

جاء ذلك خلال حملات مشتركة، قام بها مكتب عمل الرياض، مع جهات أخرى ممثلة بالضبط الميداني وأمانة منطقة الرياض، على معامل المخابز وعجين السمبوسة ومحلات بيع التبغ. وتم اتخاذ اللازم حسب الاختصاص لكل جهة.

وأكد مدير عام مكتب العمل بمنطقة الرياض عبد الكريم عسيري، أن هذه الحملات المشتركة هي امتداد للحملات التفتيشية المنفذة خلال هذه الفترة على جميع المنشآت والمستودعات في كل أحياء الرياض والمناطق والمحافظات والمراكز التابعة لها.

ولفت عسيري، إلى أن هذه الحملات تستهدف ضبط المخالفات ومنع استغلال الظروف الحالية، وستعقبها حملات مماثلة بالتعاون مع الجهات الشريكة؛ للتأكد والتحقق من التزام أصحاب المحلات بقرارات وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية المنظمة لسوق العمل.

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من جانبه، شدد مدير قسم التفتيش بدر العتيبي، على أنه ووفقًا للقرارات الوزارية؛ لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق العقوبات بحق المخالفين سواء كانت شركات ومؤسسات أو أفراد، مهيبًا بدور جميع الجهات في التكاتف خلال هذه الأزمة، والوقوف مع الدولة للتصدي لكل ما من شأنه الضرر بالوطن والمواطن.

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