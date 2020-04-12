بالفيديو.. الحرس الوطني يطلق خدمة الصيدلية الافتراضية لتوصيل الأدوية عن طريق الناقل الرسمي

أطلقت الشؤون الصحية التابعة لوزارة الحرس الوطني، اليوم الأحد، خدمة «الصيدلية الافتراضية»؛ وذلك بالتواصل مع المرضى عن بُعد وتوصيل الأدوية لهم عن طريق الناقل الرسمي.

وقال محمد زيد الكثيري مساعد مدير الصيدليات الخارجية بوزارة الحرس الوطني، عبر فيديو نشرته الوزارة بحسابها الرسمي على تويتر؛ إن الصيدلية الافتراضية هي خدمة المريض باعتماد وصفة أو توصيف دواء عن بُعد؛ فلا يلزم حضور المريض لاستلام الدواء ولا يحضر إلى العيادات الخارجية شخصيًّا فمسؤولو العيادة سيتصلون به والطبيب سيخاطبه أيضًا ويتعامل معه عن بُعد أيضًا.

وأشار «الكثيري» إلى أن كل تلك الأمور تأتي ضمن الجهود المكثفة المبذولة للحد من انتشار وباء كورونا «كوفيد-19»، مؤكدًا تقديم السلامة على كل شيء.

وأضاف مساعد مدير الصيدليات الخارجية بوزارة الحرس الوطني، أن «كل ما نحتاجه من المريض هو الرقم الطبي وبيانات الإقامة (العنوان السكني بالتفصيل)، ورقم الهاتف الجوال، وبعد ذلك نجهز الوصفة ثم نوصلها إلى المريض عن طريق الناقل الرسمي».

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وقال إن الاتصال على الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني يكون على الرقم التالي (8011111).

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