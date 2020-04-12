بالصور.. جامعة الملك عبدالعزيز تبدأ إنتاج أقنعة «3D» للوقاية من كورونا

تمكنت جامعة الملك عبدالعزيز وفي إطار جهودها الحثيثة على المستويات الطبية والبحثية والصناعية كافة، من إنتاج وتوريد أقنعة حماية للوجه باستخدام «الطباعة الثلاثية الأبعاد» (D 3) للمستشفى الجامعي لاستخدامها في التعامل مع مرضى فيروس كورونا المستجد « COVID-19»، وذلك من خلال طاقم باحثيها ودورهم الرائد في خدمة المجتمع عن طريق البحث العلمي والابتكار، وعبر وحدة التصنيع بكلية الهندسة في الجامعة وبالتعاون مع مركز الاقتصاد المعرفي ونقل التقنية.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للأقنعة نحو 400 قناع يوميا، ويمكن زيادتها إذا دعت الحاجة لذلك؛ حيث تأتي جهود الجامعة في إطار تعضيد أدوار ومهام وزارات ومؤسسات الدولة للقيام بواجبها تجاه التصدي لفيروس كورونا المستجد، المستندة إلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، وتقديم الخدمات العلاجية والاحتياجات لجميع المصابين على أرض المملكة.

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