إنفوجراف.. الصحة توضح المدة العلاجية للمصاب بفيروس «كورونا المستجد»

أكدت وزارة الصحة، اليوم الأحد، أن المدة العلاجية للشفاء من فيروس «كورونا المستجد» تختلف من مصاب لآخر، ولا توجد فترة محددة يمكن تطبيقها بشكل موحد على الجميع.
وعبر حسابها الرسمي على «تويتر»، أفادت الوزارة أنه من أكثر الأسئلة شيوعًا على رقم (937 )، الاستفسار عن المدة العلاجية لشفاء المصاب بفيروس كورونا المستجد.
وقالت الوزارة: تختلف الأعراض والحالة الصحية والاستجابة للتدابير العلاجية بين المصابين، وبالتالي تختلف مدة الشفاء بين المصابين بالفيروس.
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