خلال حملة على عدد من الاستراحات.. «شرطة الجوف» تُطيح بمخالفي أوامر منع التجول

ألقت شرطة منطقة الجوف، القبض على مجموعة من الأشخاص خالفوا أوامر منع التجول، الصادرة بهدف الحد من تداعيات انتشار فيروس «كورونا المستجد». صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد بن سعود النومس، بأنه في ضوء الإجراءات والاحترازات المُوصَى بها من الجهات الصحية في المملكة، وما تقرر في ذلك من منع للتجمعات في الأماكن العامة والخاصة ومنها الاستراحات للحد من تفشي فيروس كورونا، فقد قامت الجهات الأمنية بالمنطقة بتنفيذ حملة أمنية على عدد من الاستراحات، نتج عنها القبض على مجموعة من الأشخاص في مخالفة لأوامر منع التجول، وطبق بحقهم العقوبات المقررة في ذلك. اقرأ ايضأ : إحصائية مرض كورونا في السعودية

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