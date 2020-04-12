«حساب المواطن»: فاتورة الكهرباء ليست من مستندات الحصول على الدعم

أكد برامج «حساب المواطن»، اليوم الأحد، أن فاتورة الكهرباء ليست من المستندات المطلوبة للحصول على الدعم.
جاء ذلك في رد «خدمة المستفيدين بحساب المواطن» على سؤال يقول صاحبه: «هل فاتورة الكهرباء تكفي لإثبات الاستقلالية؟».
وعبَّر الحساب الرسمي على «تويتر»، قال «حساب المواطن»: «فاتورة الكهرباء ليست من المستندات المطلوبة، ويجب رفع وثائق استقلالية المسكن باسم المتقدم بالطلب؛ حتى لا يؤثر على الأهلية».
ولفت «حساب المواطن» إلى أن تلك الوثائق «تشمل عقد الإيجار الموحد، أو صك الملكية للسكن، أو مشهد إثبات سكن جامعي، أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية».
وأكد «الحساب» أنه في حال عدم توافر أي مما سبق يتم إضافة المتقدم للدعم كتابع لرب الأسرة.
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