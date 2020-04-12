بالصور.. تعليم عسير تنجز 3 مشروعات حديثة بتكلفة 17 مليون ريال

أتمت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، استلام ثلاثة مبانٍ مدرسية بمبلغ 17.640.633 ريالًا.

وأوضح المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني، أن المشاريع المستلمة شملت روضة اثنين بللسمر بمبلغ 2337169 ريالًا، والثانوية التاسعة عشرة بحي الرصراص بخميس مشيط بكلفة وقدرها 13110480 ريالًا، والروضة التاسعة عشرة بأبها بمبلغ 2192984 ريالًا.

وأوضح مدير إدارة المباني المهندس صالح الشهراني أن المشاريع الجديدة ستسهم في توفير بيئة مناسبة وجاذبة لمنسوبي ومنسوبات التعليم عمومًا والطلاب والطالبات على وجه الخصوص، وتأتي في إطار خطة الإدارة للتخلص من المباني المستأجرة.

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