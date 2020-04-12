الشورى يناقش استثناء المحاربين من إيقاف الخدمات ومنع السفر

يناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة والثلاثين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي يعقدها «عن بعد» اليوم، تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن استثناء العسكريين المشاركين فعلياً في الحرب أو العمليات الحربية من إجراءات (إيقاف الخدمات، والمنع من السفر، والحبس) الواردة في المادة (46) من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏‏‏53) في 13/‏‏‏8/‏‏‏1433.

كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية الموحد بشأن مشروع تعديل عدد من مواد نظام معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية، ومقترحًا لتعديل نظام المعهد المقدم من عضو المجلس الدكتور ناصح البقمي استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.

توصيات الحج

خلال الجلسة يصوت مجلس الشورى على توصية اللجنة المالية، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من آراء وملحوظات في جلسة سابقة تجاه مشروع نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن مشروع النظام.

بعد ذلك يطلع المجلس على وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1439 /‏‏‏ 1440، ثم يصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير.

كما يصوت المجلس على عدد من توصيات لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة للعام المالي 1439 /‏‏‏ 1440، في جلسة سابقة، وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير.

صندوق التعليم

خلال الجلسة العادية الخامسة والثلاثين التي يعقدها الثلاثاء يصوت المجلس على توصية للجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه تعديل بعض مواد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، في جلسة سابقة، وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشان التعديل، كما يناقش تقارير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقارير السنوية للمجلس الأعلى للقضاء المتعلقة بالجوانب المالية والإدارية للأعوام المالية 1437 / 1438 - 1438 / 1439 - 1439 / 1440.

كما يصوت المجلس خلال الجلسة على توصيات للجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1439 /‏‏‏ 1440، في جلسة سابقة.

بعد ذلك يطلع المجلس على وجهة نظر اللجنة الصحية، تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1439 /‏‏‏ 1440.

صندوق النفقة

يصوت المجلس خلال الجلسة التي يعقدها الأربعاء على توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لصندوق النفقة للعام المالي 1439 /‏‏‏ 1440، في جلسة سابقة.

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موضوعات بجلسات المجلس

الإثنين

مشروع تعديل عدد من مواد نظام معهد الدراسات الدبلوماسية

مشروع نظام مهنة المحاسبة والمراجعة

الثلاثاء

التقرير السنوي لمدينة العلوم والتقنية

التقارير السنوية للمجلس الأعلى للقضاء

الأربعاء

التقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ

التقرير السنوي لصندوق النفقة