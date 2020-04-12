%38 لا يعرفون هاتف وزارة الصحة 937

وطرحت وزارة الصحة استطلاع رأي لاستقصاء مدى معرفة المواطنين والمقيمين بالرقم الخاص باستقبال جميع الاتصالات من المرضى فيما يخص الجانب الصحي الذي تعنى به الوزارة، ووضعت 3 إجابات (973-937-977)، وأجاب 62 % إجابة صحيحة (937) فيما جاءت 38 % خاطئة، حيث يعتقد 19 % أن رقم الصحة هو (973) و19 % يعتقدون الرقم هو 977.
خدمات 937
استقبال جميع الاتصالات من المرضى فيما يخص الجانب الصحي
تقديم الاستشارات الطبية من خلال أطباء يعملون على مدار الساعة
استقبال ورصد بلاغات المرضى والعمل على إنجازها بأسرع وقت
تقديم النصائح والإرشادات المهمة لحالات التسمم
استقبال جميع الشكاوى والملاحظات
سؤال الاستطلاع
ماهو رقم وزارة الصحة؟
%19 = 973
%62 = 937
%19 = 977
إجمالـي المصوتين 212.105
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