%38 لا يعرفون هاتف وزارة الصحة 937

كشف استطلاع إلكتروني أجرته وزارة الصحة عبر منصتها التوعوية «عش بصحة» أن 38 % من بين أكثر من 212 ألفا شاركوا بالاستطلاع لا يعرفون الرقم الخاص بخدمة 937 المخصص لاستقبال الاستفسارات والبلاغات المتعلقة بالصحة.

وطرحت وزارة الصحة استطلاع رأي لاستقصاء مدى معرفة المواطنين والمقيمين بالرقم الخاص باستقبال جميع الاتصالات من المرضى فيما يخص الجانب الصحي الذي تعنى به الوزارة، ووضعت 3 إجابات (973-937-977)، وأجاب 62 % إجابة صحيحة (937) فيما جاءت 38 % خاطئة، حيث يعتقد 19 % أن رقم الصحة هو (973) و19 % يعتقدون الرقم هو 977.

خدمات 937

استقبال جميع الاتصالات من المرضى فيما يخص الجانب الصحي

تقديم الاستشارات الطبية من خلال أطباء يعملون على مدار الساعة

استقبال ورصد بلاغات المرضى والعمل على إنجازها بأسرع وقت

تقديم النصائح والإرشادات المهمة لحالات التسمم

استقبال جميع الشكاوى والملاحظات

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سؤال الاستطلاع

ماهو رقم وزارة الصحة؟

%19 = 973

%62 = 937

%19 = 977

إجمالـي المصوتين 212.105