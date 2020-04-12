شبهة فساد لصك بـ6 ملايين ريال غرب القدية

كشفت مصادر لـ»دوت الخليج» أن محكمة محافظة المزاحمية التابعة لمنطقة الرياض، تتقصى شبهة فساد حول استخراج صك يقع غرب مشروع القدية، جنوب طريق مكة الرياض، تبلغ مساحته 20 ألف متر مربع، بقيمة سوقية تفوق 6 ملايين ريال تقريبا، تم تطبيقه على أرض وتخطيطها وبدء البيع فيها.

الاستفسار

أضافت المصادر أن كتابة عدل المزاحمية -غرب الرياض- تلقت خطابا برقم 4198911 بتاريخ 14/ 3/ 1441 من المحكمة بالمحافظة، للاستفسار حول سريان صك تم استخراجه برقم 78 وتاريخ 18/ 2/ 1434 من كتابة العدل.

وذكرت المصادر أن كتابة العدل أفادت المحكمة بأن الصك استُخرج بطريقة مخالفة، وغير ساري المفعول، وغير مطابق، وليس لديه سجل منذ أكثر من 7 أعوام.

تخطيط الصك

أشارت المصادر إلى أن الأرض الواقعة في نفود غرب مشروع القدية، جنوب طريق مكة الرياض، طبق عليها الصك وتم تخطيطها بـ21 قطعة.

وأضافت المصادر، بأنه تم البدء بالبيع لقطع الأراضي عن طريق مكتب عقاري - تحتفظ «دوت الخليج» باسمه - إذ تمت تجزئة الأراضي بمساحة تراوح بين 761 و2031 مترا مربعا.

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رد كتابة العدل على المحكمة

الصك استُخرج بطريقة مخالفة

غير مطابق

غير ساري المفعول

ليس لديه سجل منذ أكثر من 7 أعوام