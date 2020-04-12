إزالة تعديات بالمدينةالمنورة

وبينت أمانة المنطقة أن المراقبين في البلديات رصدوا عدداً من التعديات التي تمت إزالتها ضمن نطاق بلدية المليليح وهي عبارة عن أرض مُحاطة بأخشاب وأسلاك شائكة بمساحة تقدر بقرابة 112.000 متر مربع تقريبا، كما تمت إزالة تعديات ضمن نطاق بلدية أبيار الماشي تمثلت في 8 مواقع تقدر مساحتها بقرابة 12000 متر مربع وهي عبارة عن إقامة أحواش عشوائية، وكذلك تمت إزالة مخطط وهمي تبلغ مساحته قرابة الـ10.000 متر مربع، وإزالة تعديات ضمن نطاق بلدية العوالي بمركز غراب وضعا والقفيف وهي عبارة عن مزرعة حديثة محاطة بسواتر ترابية وأسلاك شائكة وبداخلها قرابة 50 نخلة تقدر مساحتها بـ200 ألف متر مربع، وكذلك أرض محاطة بحواجز حجرية تبلغ مساحتها 60 ألف متر مربع، إضافة إلى حوش تقدر مساحته 90 ألف متر مربع.
كما أزالت الأمانة موقعين ضمن نطاق بلدية البيداء، أحدهما عبارة عن تحديد أرض بإقامة سواتر ترابية وسياج بمساحة تبلغ 4000 متر مربع، والآخر عبارة عن سواتر ترابية وهناجر بمساحة بلغت 6000 متر مربع.
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