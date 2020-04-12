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17 مليونا لمشاريع بتعليم عسير

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أتمت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير استلام 3 مبانٍ مدرسية بمبلغ 17640633 ريالا.

وأوضح المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني أن المشاريع شملت: روضة اثنين بللسمر بمبلغ 2337169 ريالا، والثانوية التاسعة عشرة بحي الرصراص بخميس مشيط بمبلغ 13110480 ريالا، والروضة التاسعة عشرة بأبها بمبلغ 2192984 ريالا.

من جهته، أوضح مدير إدارة المباني المهندس صالح الشهراني أن المشاريع الجديدة ستسهم في توفير بيئة مناسبة وجاذبة لمنسوبي ومنسوبات التعليم عموما والطلاب والطالبات على وجه الخصوص، وتأتي في إطار خطة الإدارة للتخلص من المباني المستأجرة.


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