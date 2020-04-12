التلقين وغياب التفاعل يصعبان التعليم الإلكتروني

وحدد معلمون لـ»دوت الخليج» أبرز المصاعب العملية والتطبيقية التي واجهتهم في إيصال المعلومة للطلاب، والتواصل المباشر معهم، وأهمها غياب التفاعل، إضافة لمصاعب أسرية تواجه أولياء الأمور في فهم طريقة التعليم واحتياجاتها.
إستراتيجيات التعليم
ترى روزانا المعلمة في مدارس التعليم العام أن التعليم عن بعد لا يوضح مستوى المعلم لأنه يلقي الدرس بطريقة التلقين، أما في المدارس فيظهر إبداع وتمّكن المعلم من المادة وطريقة توصيل المعلومات للطالب مع استخدام إستراتيجيات التعلم الحديثة، أما التعليم الإلكتروني لا يمكن استخدام هذه الإستراتيجيات به، مضيفة أنه لا يناسب جميع الطلاب فمنهم السمعي ومنهم البصري ومنهم الحركي، وهو ما يعني ضرورة وجود تفاعل مع المعلم والطالب داخل الفصل.
بث متزامن
ترى مستورة الزهراني وهي أم ومعلمة أن المسألة أصعب مما يتخيل البعض فهناك أولياء أمور لا يملكون أجهزة كمبيوتر لكل أولادهم، فقط لديهم جهاز واحد والدروس تبث متزامنة، وقد يكون لولي الأمر 5 أبناء في مراحل التعليم المختلفة، وأصبح الأبناء يتناوبون على الأجهزة لمتابعة الدروس، وللأسف فالكثيرون غير متفهمين لطبيعة التدريس عن بعد مما يسبب اضطرابا وقلقا داخل الأسر، مضيفة أن وجود المعلم بتعابير وجهه ومتابعته وحرصه على فهم طلابه وقربه منهم للفهم والمتابعة مسألة مهمة، مشيرة إلى أنه من خلال دورها كمدرسة وأم تلاحظ شكوى أبنائها من البعد عن التدريس الصفي على الرغم من وجود إمكانات كبيرة تقدمها الوزارة لذلك إلا أن تغير البيئة التعليمية وحداثتها على الطلاب أدى لوجود المصاعب.
مصاعب الطلاب
تقول فاطمة الحسن ولية أمر لثلاثة أبناء بالمدرسة إنها لا تزال تجد صعوبة في متابعة الدروس بشكل كامل مع أبنائها كالوضع الذي كان عليه قبل إغلاق المدارس احترازيا وإكمال العام الدراسي عبر التعليم عن بعد، مشيرة إلى أن طلاب الفصول الدنيا لديهم مصاعب تختلف عن طلاب الثانوية، حيث إن مقدرة الطلاب الكبار في التعامل والتعاطي مع التعليم أكثر نجاعة من الفصول الدنيا مع وجود مخاوف من آلية الاختبار لدى طلاب المراحل العليا على عكس طلاب المراحل الدنيا الذين يتم تقييمهم من قبل المعلم.
وأعلنت وزارة التعليم بدء مراجعة جميع المقررات الدراسية اعتبارًا من أمس، وللمراحل كافة، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437 عمودي، في بث مباشر من الساعة 8 صباحًا إلى الساعة 12:30 ظهرًا، وتعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.
8 مصاعب للتعليم عن بعد
يعتمد على التلقين ولا يوضح مستوى المعلم
صعوبة استخدام إستراتيجيات التعلم الحديثة
لا يناسب جميع الطلاب
يخلو من التفاعل بين المعلم والطالب
عدم توفر الأجهزة لدى جميع الطلاب
بث الدروس في وقت واحد
عدم فهم آلية التعليم من قبل الطلاب وأولياء الأمور
وجود مصاعب في التعامل مع الأجهزة
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