السعودية اليوم / الرئيس التونسي يصادق على قانون بهدف مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا



تونس 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 ابريل 2020 م واس

صادق الرئيس التونسي قيس سعيَد، اليوم على قانون يفوض رئيس الحكومة الياس الفخفاخ في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس

ويهدف هذا القانون وفق بيان لرئاسة الجمهورية التونسية إلى تمكين الحكومة من الآليات الضرورية لمعالجة الأزمة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

وكان مجلس نواب الشعب التونسي ، قد صادق خلال جلسة عامة في الرابع من إبريل الجاري ، على مشروع هذا القانون .

// انتهى //

21:27ت م

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تونس 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 ابريل 2020 م واسصادق الرئيس التونسي قيس سعيَد، اليوم على قانون يفوض رئيس الحكومة الياس الفخفاخ في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 .ويهدف هذا القانون وفق بيان لرئاسة الجمهورية التونسية إلى تمكين الحكومة من الآليات الضرورية لمعالجة الأزمة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.وكان مجلس نواب الشعب التونسي ، قد صادق خلال جلسة عامة في الرابع من إبريل الجاري ، على مشروع هذا القانون .// انتهى //21:27ت م0189

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