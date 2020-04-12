شكرا لقرائتكم خبر عن «مبادرات احترازية».. ماذا فعلت الشرقية لحماية المتسوقين؟ والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت أمانة الشرقية ممثلة في البلديات التابعة لها، عديد من المبادرات والإجراءات الاحترازية الرامية إلى حماية المتسوقين من المواطنين والمقيمين، لمواجهة جائحة " كورونا ".

وتضمنت مبادرات الأمانة، تدشين وحدة تعقيم آلية لعربات التسوق في محافظة الخبر، وتصنيع 20 وحدة تعقيم ذاتية لتعقيم المتسوقين والباعة قبل دخولهم مراكز التسوق، وألزمت جميع المراكز الخاصة ببيع المواد الغذائية في المنطقة الشرقية بضرورة توفير قفازات وكمامات طبية لجميع المتسوقين والعاملين وفحصهم وقياس درجة الحرارة لهم قبل دخول مراكز التسوق، بهدف حمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا والحد من انتشاره.

كما تضمنت تركيب كاميرات حرارية خلال الفترة القادمة لفحص درجة حرارة المتسوقين والباعة في سوق الخضار والفواكه المركزي في الدمام، وفي مختلف أسواق النفع العام، حيث تمتاز هذه الكاميرات بقدرتها على قياس درجة حرارة 24 شخصاً في الثانية الواحدة، مشيرةً إلى افتتاح ثلاثة أسواق للخضار والفاكهة في محافظة الخبر، وشرق وغرب الدمام، وتجهيز سوق رابع في محافظة القطيف.

وألزمت أمانة الشرقية العاملين في أسواق النفع العام بتخصيص أدوات لتقطيع اللحوم والدجاج والأسماك، والخضار، والتأكيد على العمالة بتجنّب السلوكيات الخاطئة، وتعقيم وتطهير حاويات النفايات وأماكن تجمعها وتنظيف وتطهير جميع المداخل المؤدية للسوق وتطهير المباسط والمظلات داخل الأسواق، كما قامت بتوفير مختبر الأغذية المتنقل في سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام، لأخذ عينات عشوائية لجميع الخضروات والحشائش الورقية وتحليلها والتأكد من سلامتها قبل وصولها للمستهلك، وكثفت الجانب الرقابي والحملات الميدانية، لتطبيق القرارات الحكومية والإجراءات الاحترازية كافة التي اتخذتها أمانة الشرقية.

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وأفادت الأمانة أنها وضعت خططا استباقية لمواجهة جائحة فايروس "كورونا " تضمنت نقل 80 من العمالة الوافدة التابعة لها إلى 15 مدرسة بحاضرة الدمام بالتنسيق مع إدارة التعليم بالمنطقة، وضاعفت أعمال الصيانة والتطوير للطرق في المنطقة الشرقية خلال فترة منع التجول، ووزعت أكثر من 150 ألف كيس بلاستيكي حراري على المنشآت الغذائية لضمان وصول المنتج الغذائي بطريقة آمنة وصحية للمستهلكين.

كما أطلقت أمانة الشرقية مبادرتها للتغليف الحراري في جميع المطاعم ومحال الخضار والفواكه والورقيات، ومبادرة تطبيق "مدينتي" الذي يعنى بالبحث عن الخدمات المتوفرة في نطاق الأحياء التي تشمل مراكز التسوق والصيدليات والمراكز الصحية والخدمات الحكومية والمرافق العامة، إضافة إلى تفعيل مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية لترشيد استهلاك الطاقة خلال حظر التجول في مختلف مناطق ومدن المملكة وذلك لإبراز أهمية الجانب الإرشادي لاستهلاك الطاقة، وأطلقت مبادرة تعقيم وتطهير المدن والأحياء بالمنطقة الشرقية ونظافة الشوارع، وتسخير الإمكانيات البشرية والمعدات والآليات للقيام بعمليات النظافة والإصحاح البيئي في مدنها ومحافظاتها كافة.

وتعمل الأمانة بالتعاون مع الجهات الأمنية على مراقبة عربات توصيل الطلبات للمتسوقين والتأكد من تطبيق جميع الاشتراطات الصحية المتمثلة في توفر شهادات صحية للعاملين، ووضع الأطعمة في حقائب مغلقة الأحكام، لعدم تعرض الأطعمة المنقولة لأشعة الشمس ونقلها بطريقة صحية وسليمة بشكل كامل، وغيرها من الإجراءات الوقائية المشددة لضمان وصول الطلبات جميعها إلى المستهلك بطريقة صحية وآمنة.