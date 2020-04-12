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الشورى يناقش استثناء عسكريين من إيقاف الخدمات ومنع السفر والحبس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

يناقش مجلس الشورى خلال جلسته التي يعقدها (عن بعد) اليوم، تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن استثناء العسكريين المشاركين فعليا في الحرب أو العمليات الحربية من إجراءات (إيقاف الخدمات، والمنع من السفر، والحبس) الواردة في المادة (46) من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) في 13 /8 /1433هـ.

كما يناقش تقرير لجنة الشؤون الخارجية الموحد بشأن مشروع تعديل عدد من مواد نظام معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية، ومقترحا لتعديل نظام المعهد المقدم استنادا للمادة (23) من نظام المجلس.

ويصوت المجلس خلال الجلسة على توصية اللجنة المالية، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من آراء وملحوظات في جلسة سابقة تجاه مشروع نظام مهنة المحاسبة والمراجعة.

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كما يصوت على عدد من توصيات لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة للعام المالي 1439 / 1440هـ، في جلسة سابقة.

وفي ذات الجلسة يصوت على عدد من توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1439 / 1440هـ، في جلسة سابقة، وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقارير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقارير السنوية لديوان المظالم المتعلقة بالأعمال الإدارية للأعوام المالية 1437 / 1438هـ، 1438 / 1439هـ، 1439 / 1440هـ، وتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن التقرير السنوي لصندوق التعليم العالي الجامعي للعام المالي 1439 / 1440هـ.

فيما يصوت خلال جلسة الغد على توصية للجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه تعديل بعض مواد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، في جلسة سابقة.

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