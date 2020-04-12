مسك الخيرية تطلق موقع حملتها الالكترونية «لا تقطع»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض
امتدادا لدورها المهم في دعم العملية التعليمية والتطويرية، أطلقت مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية «مسك الخيرية» موقع حملتها الالكترونية «لا تقطع»، التي انطلقت منتصف الشهر الماضي، بهدف دعم الإجراءات الحكومية المتبعة لاحتواء الأزمة الصحية، والحد من انتشار كورونا.
ويأتي الموقع للتعريف بالحملة والمبادرات والفعاليات المصاحبة لها، ولتسهيل الوصول للبرامج والتسجيل فيها، وذلك لتمكين أفراد المجتمع من الاستفادة من الخدمات والفرص التعليمية والتثقيفية المتاحة، والاطلاع على كل جديد.
وتقدم المؤسسة عبر مراكزها المختلفة برامج ودورات الكترونية في مجالات متنوعة تشمل التعليمية والتقنية والفنية والتوعوية والتطويرية، لحث الشباب على استنهاض الهمم، والانخراط عبر المجتمع الافتراضي في دروس الكترونية لتطوير أنفسهم، والبحث على الفرص الجيدة لصقل مهاراتهم ومطاردة أحلامهم.
وتشمل الحملة مبادرات نوعية لاستثمار الأزمة.
من أهداف الحملة:
- تسهيل الوصول للبرامج والتسجيل فيها
- تمكين أفراد المجتمع من الاستفادة من الخدمات والفرص التعليمية
- الاطلاع على كل جديد
- الانخراط عبر المجتمع الافتراضي في دروس الكترونية لتطوير أنفسهم
- البحث على الفرص الجيدة لصقل مهاراتهم
- حث أفراد المجتمع على الابتعاد عن السلبية
- إعادة التواصل مع المجتمع بإيجابية
- تهيئة المشاركين للعودة لروتين الحياة الطبيعي بعد انقضاء الأزمة
- رفع الوعي بأهمية الاستفادة من الوضع الراهن في اكتشاف الذات
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